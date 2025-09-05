экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Аэропорт Навои Узбекистана принял первый грузовой рейс MIAT с породистыми овцами из Монголии

CentralAsia (MNG) -  

Аэропорт Навои встретил первый грузовой рейс авиакомпании MIAT Mongolian Airlines Cargo.

27 августа в рамках двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Монголией самолет Galbingaa | Boeing 757-200PCF MIAT Mongolian Airlines доставил 26.8 тонны породистых овец.

К концу 2025 года MIAT Cargo планирует выполнить 106 рейсов, перевозя живых животных из Монголии в Узбекистан и сельскохозяйственную продукцию в обратном направлении.

Ранее рейсы по маршруту Улан-Батор–Навои выполняла авиакомпания KAP KG Airlines, которая продолжит свою деятельность.

MIAT Cargo — грузовое подразделение монгольской государственной авиакомпании MIAT Mongolian Airlines, специализирующееся на грузоперевозках.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

