Япония выражает заинтересованность в сотрудничестве по инфраструктурным проектам Улан-Батора, включая проект метро

CentralAsia (MNG) -

Первый заместитель губернатора столицы Даваадалай Тумэндалай принял представителей Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии и Посольства Японии в Монголии. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства.

Даваадалай заявил, что «столица уделяет большое внимание инфраструктурному сектору, который является основой экономического роста и оказывает существенное влияние на улучшение условий жизни горожан, и активно реализует мегапроекты. Было бы приятно сотрудничать и поддерживать Японию, с которой нас связывают давние дружеские отношения, не только в сфере инфраструктуры, такой как метро и легкорельсовый транспорт, но и в проектах «умного города».

Огасавара Кэнъити, заместитель министра по международным проектам Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, подчеркнул, что он ищет возможности для сотрудничества по инфраструктурным проектам в Улан-Баторе, особенно по проекту метро, ​​и уверен, что совместные государственно-частные проекты внесут значительный вклад в развитие не только Улан-Батора, но и Монголии.

Михара Таку, руководитель исследовательского проекта «Умный город» и менеджер Департамента городского развития, отметил: «Наша команда обладает обширным опытом реализации проектов «Умного города» во многих азиатских странах. В частности, мы стремимся к сотрудничеству с Улан-Батором в области логистических перевозок с помощью дронов, 3D-моделирования и их использования в дорожном движении».

Төгсдэлгэр Чинбат

Төгсдэлгэр Чинбат, главный архитектор Улан-Батора, отметила, что проекты «умных городов», соответствующие принципам устойчивого развития, должны быть приоритетными для эффективного управления городскими ресурсами и улучшения условий жизни горожан с использованием передовых технологий. В связи с этим она выразила намерение сотрудничать с Японией в создании цифровой среды с открытым использованием базы данных. В заключение встречи она представила поэтапную реализацию проектов «умных городов» в Улан-Баторе.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения