Члены семей японцев, погибших в Монголии после Второй мировой войны, призывают к миру

Члены семей граждан Японии, погибших во время содержания под стражей в Монголии после Второй мировой войны, подчеркнули важность мира на мемориальном мероприятии.

Около 14 000 военнослужащих и гражданских лиц Японской империи были задержаны бывшим Советским Союзом после войны и отправлены в Монголию через Сибирь. Считается, что около 1700 из них погибли от холода, голода, каторжных работ и других причин.

Мероприятие состоялось в воскресенье в городе Тиба, недалеко от Токио, в ознаменование 80-летия со дня окончания войны.

Посол Монголии в Японии Банзрагч Баярсайхан выступил с речью. Он подчеркнул важность поддержания мира и выразил надежду на сохранение тёплых, дружеских двусторонних отношений.

Судзуки Фусаэ из Комаэ (Токио) потеряла отца в Монголии. Она сопровождала Их Величества Императора и Императрицу Японии, когда они отдали дань уважения погибшим японцам во время официального визита в Монголию в июле.

Судзуки сказала, что помнит, как императорская чета соблюдала минуту молчания под дождём у мемориала. Она сказала, что после их молитв небо полностью прояснилось, и они снова низко поклонились. Она назвала эту сцену самым впечатляющим моментом в своей жизни.

Судзуки рассказала о сооружениях, построенных заключёнными японцами, которые сохранились до наших дней. Она сказала, что они были построены с особой тщательностью, без использования техники, и что она гордится своим отцом и другими заключёнными. Она выразила надежду, что эти сооружения будут использованы для укрепления мира.

Участник событий, которому около 60 лет, сказал, что никогда не слышал о задержании в Монголии граждан Японии, и считает важным передать воспоминания о произошедшем.

