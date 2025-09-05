Команда Монголии по парапланеризму завоевала золотую медаль на PGA Czech Open 2025 – European Cup

Оюумаа Даваажав

CentralAsia (MNG) -

Турнир по парапланеризму PGA Czech Open 2025 – European Cup проходил с 15 по 17 августа 2025 года в Бескидах. Это традиционное соревнование, проводимое с 2006 года.

В командных соревнованиях по точному приземлению на параплане приняли участие 11 команд, среди которых были спортсмены из Чехии, Монголии, Венгрии, Нидерландов, Румынии, Эстонии, Польши, Испании и Словакии.

Гансуурь Дорж

В монгольской команде выключены спортсмены Бэхболд Пурэвбат, Гансуурь Дорж, Сумъябазар Мөнхбаатар и спорстменка Оюумаа Даваажав.

Полеты на параплане сопряжены с рисками, и от того, как пилот заходит на посадку, зависит его здоровье и жизнь. Необходимо научиться приземляться строго против ветра, нужно уметь строить глиссаду, чтобы зайти в точно назначенное место, например, когда полеты проходят по маршруту. Нужно понимать, каким способом можно зайти на посадку в том или ином случае, стоит ли применять большие уши или «пампинг» при заходе на посадку.

Точность посадки на параплане вылилось в свою дисциплину, которая близка многим пилотам. По этой дисциплине регулярно проходят соревнования, и уже давно сформировалась своя тусовка «точнистов». Эти соревнования проходят быстрее, чем классические по дисциплине «Маршрутный полет», поэтому на них легче взять отгул с работы. Это способ развиваться как пилот среди других более опытных парапланеристов.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

