Компания ТМК начала добычу газа на гигантском месторождении в Монголии раньше срока

CentralAsia (MNG) -

TMK Energy получила многообещающие первые притоки газа на седьмой скважине на своём масштабном проекте по добыче газа из угольных пластов Гурвантэс XXXV в Монголии. Компания достигла притока газа свыше 100 кубометров в сутки на пилотной скважине Lucky Fox-07 (LF7) всего через шесть дней после начала добычи.

По данным ТМК, быстрое начало притока газа в сочетании с удвоением общего объема добычи газа на семи скважинах пилотного проекта Lucky Fox за последние две недели свидетельствует о быстром прогрессе компании на пути к подтверждению коммерческих дебитов газа.

Скважина LF7 в настоящее время является одной из самых высокодебитных скважин на пилотном участке. Её быстрый выход на проектную мощность подчёркивает оптимальное расположение скважины в пласте и подтверждает её роль как выдающегося источника раннего притока газа.

«Проект пилотной скважины в настоящее время демонстрирует одни из самых высоких показателей добычи, которые мы наблюдали на сегодняшний день, и ожидается, что в ближайшие недели добыча продолжит расти по мере ускорения работы насосов на некоторых скважинах. Исходя из текущих показателей и тенденций добычи газа, мы ожидаем, что это приведет к новым рекордным ежемесячным показателям добычи газа в ближайшем будущем», — заявил генеральный директор TMK Energy Дугал Фергюсон.

Более масштабный проект Гурвантэс XXXV охватывает колоссальную территорию в 8400 квадратных километров и содержит крупнейший в Монголии условный ресурс 2С в размере 1.2 триллиона кубических футов (трлн. куб. футов) природного газа и перспективный ресурс в размере 5300 миллиардов кубических футов (млрд. куб. футов).

Компания сообщает, что пилотный проект Lucky Fox завершен: все скважины стабильно дают газ. Удвоение общей добычи после бурения седьмой скважины и проведения капитального ремонта в середине августа отражает совокупное воздействие быстрого ввода в эксплуатацию скважины LF7 и успешного восстановления скважины LF6 после недавнего ремонта.

Проект реализуется в пустыне Южная Гоби, менее чем в 50 километрах от пограничного перехода Шивээхурэн на границе с Китаем и недалеко от важной китайской газовой инфраструктуры. В прошлом месяце компания объявила о стратегическом альянсе с пекинской компанией J-Energy, чтобы использовать технический опыт и региональные связи этой газовой компании для скорейшего продвижения проекта в случае подтверждения его коммерческой целесообразности.

ТМК ожидает, что с увеличением скорости подачи насосов ей удастся добиться дальнейшего роста добычи и потенциально установить новые ежемесячные рекорды по добыче газа.

Хотя текущие дебиты пока не имеют коммерческого значения, стабильная добыча из всех семи скважин и выдающиеся показатели LF7 свидетельствуют о прочной основе для масштабирования деятельности.

Благодаря усовершенствованной модели пласта и четкой ориентации на оптимизацию, ТМК имеет все возможности для продвижения проектов по производству более чистого газа как в Китае, так и в Монголии, предлагая устойчивые энергетические решения для энергодефицитного региона.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения