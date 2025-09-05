Монголия примет историческое 30-е ежегодное общее собрание Азиатского форума по ценным бумагам

30-е ежегодное общее собрание Азиатского форума по ценным бумагам состоится 10–13 сентября 2025 года в Улан-Баторе, Монголия.

Монгольская ассоциация дилеров ценных бумаг проведет 30-е ежегодное общее собрание Азиатского форума по ценным бумагам, ключевое событие в индустрии ценных бумаг Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ежегодное общее собрание Азиатского форума по ценным бумагам является важным событием, поскольку объединяет представителей ассоциаций по ценным бумагам, регулирующих органов и лидеров рынка из Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Китайскую Народную Республику, Японию, Республику Корея и Сингапур.

Общее собрание впервые пройдет в Монголии и предоставит участникам возможность продемонстрировать развитие монгольского фондового рынка и его важнейшие проекты.

А 12 сентября состоится мероприятие «Взаимодействие с рынком капитала Монголии».

В Монголию приедут более 50 экспертов из 16 стран Азии, а также около 100 иностранных гостей.

Инициатива «Взаимодействие с рынком капитала Монголии» (Mongolia’s Capital Market Connectivity или MCMC) — это стратегическая платформа, призванная углубить интеграцию рынков капитала Монголии с мировыми финансовыми системами. При поддержке регулирующих органов, рыночных институтов и лидеров частного сектора, MCMC стремится повысить прозрачность, ликвидность и доступность инвестиций.

После успешных форумов в Нью-Йорке, Шанхае, Токио, Гонконге, Сеуле и Сингапуре, MCMC 2025 объединит международных инвесторов и ключевые заинтересованные стороны для расширения иностранного участия и поддержки местных компаний в доступе к зарубежному капиталу.

MCMC 2025 будет посвящен двум ключевым секторам экономики Монголии: горнодобывающей промышленности и финансам. В обоих секторах на форуме будут представлены компании, акции которых котируются на международных фондовых биржах, а также будет рассмотрен их инвестиционный опыт и опыт привлечения капитала. В панельных дискуссиях будут представлены мнения и мнения представителей ведущих бирж, таких как Гонконгская, Торонто и Лондонская, что будет способствовать плодотворному диалогу между делегатами со всего мира.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

