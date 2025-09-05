Для Монголии Австралия — пример для подражания. Их отношения должны быть более тесными, — ASPI Strategist

«Чем пристальнее смотришь на Монголию, тем яснее становится, что Австралия — не просто близкий партнёр; вполне возможно, именно она и есть та модель, которой Монголия всегда следовала. С точки зрения экономической структуры, геополитического положения и политических ценностей эти две страны похожи больше, чем можно подумать», — пишет ASPI Strategist

Именно поэтому обеим странам следует стремиться к более глубокому партнёрству. Спустя более полувека после установления дипломатических отношений они находятся в выгодном положении, чтобы сделать следующий шаг, опираясь на свою идентичность как богатых ресурсами демократий и более целенаправленно координируя усилия в сфере торговли, дипломатии и региональной стратегии.

Оба правительства должны сосредоточиться на переходе от разового сотрудничества к структурированному стратегическому партнерству, связывающему ресурсы, оборону, климат и образование. Им следует институционализировать регулярный диалог на уровне высшего руководства, поставить общие цели и превратить существующие связи между людьми в конкретные возможности.

Премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав однажды заявил, что страна должна развиваться как Япония. Это мнение было воспринято благосклонно, но структурно неуместно. Япония выросла благодаря массовой индустриализации, высокотехнологичному производству и тесно координируемой государственно-частной системе, чего нет у Монголии. Обе страны, возможно, находятся в Северо-Восточной Азии, но в экономическом плане они живут в разных реалиях.

В отличие от Австралии, Монголия зиждется на фундаменте, который хорошо знаком Монголии. Обе страны — демократические государства с большой территорией, небольшим населением и экономикой, основанной на природных ресурсах. Более 90% экспорта Монголии приходится на Китай, в основном на уголь, медь и золото. На Китай также приходится более трети всего экспорта Австралии. В Монголии горнодобывающая промышленность обеспечивает около 30% ВВП; в Австралии её доля составляет около 14%, при этом она генерирует более 70% общего экспорта и поддерживает такие секторы, как финансы и инфраструктура.

Речь идёт не только о добыче и продаже камней. Австралия успешно превращает доходы от добычи полезных ископаемых в национальное богатство. Такие компании, как BHP, начинали свою деятельность в глубинке, а теперь работают по всему миру, инвестируя в возобновляемые источники энергии, исследования и технологии. Rio Tinto, крупнейший иностранный инвестор в Монголии, имеет штаб-квартиру в Мельбурне. От пенсионных фондов до общественного вещания и научно-исследовательских институтов — успехи Австралии в горнодобывающей промышленности финансировали более широкую экономическую и общественную сферу.

Монголии ещё только предстоит совершить этот скачок. Экономические бумы приносили неожиданные доходы, но слишком часто они использовались для краткосрочного стимулирования, а не для долгосрочных инвестиций. Коррупция, волатильность цен и отсутствие институционального консенсуса препятствуют усилиям по превращению богатства природных ресурсов в устойчивый рост. Разница заключается не только в фискальных инструментах, но и в стратегических намерениях.

Австралия преподает простой урок: цель горнодобывающей промышленности не в том, чтобы добывать ее вечно, а в том, чтобы использовать доходы для создания перерабатывающей экономики, чтобы со временем добыча полезных ископаемых стала менее необходимой. Успешные экспортёры ресурсов рассматривают полезные ископаемые как отправную точку, а не как цель. У Монголии есть геология и спрос; ей нужно более чёткое видение, чтобы превратить добычу в устойчивое преимущество.

Сходство выходит за рамки экономики. Обе страны балансируют между либерально-демократическими ценностями и глубокой торговой зависимостью от Китая. Австралия научилась отстаивать суверенитет, одновременно справляясь с экономическим принуждением. Монголия ежедневно сталкивается с этой напряженностью, осуществляя контроль между двумя напористыми соседями и сохраняя пространство для самостоятельного принятия решений.

Несмотря на стратегическую неоднозначность, обе страны политически и культурно тяготеют к Западу. Монголия отправляла войска для участия в миссиях в Афганистане и Ираке, обучает миротворцев совместно с Австралией и соблюдает мировые правила и нормы. Австралия поддержала вступление Монголии в Индо-Тихоокеанский диалог и всё больше рассматривает её как незаменимого регионального игрока. Страны часто находятся на одной волне по таким вопросам, как критически важные минералы, устойчивость к изменению климата и вопросы безопасности.

Более тесное партнёрство также отвечало бы долгосрочным интересам Австралии. Наличие рядом с Китаем единомышленника и схожей структуры экспорта создаёт возможности для стратегической координации, особенно в области ресурсной политики. Со временем обе стороны могли бы выровнять свои позиции на переговорах, сгладить волатильность цен и избежать прямой конкуренции на ключевых рынках. Скоординированные действия дадут больше рычагов воздействия на Китай и будут способствовать более стабильной архитектуре торговли минералами в регионе.

Связи между людьми укрепляются. По данным Министерства иностранных дел Монголии, к концу 2024 года в Австралии проживала третья по величине монгольская диаспора после Южной Кореи и США. Все большее число монгольских студентов, специалистов и семей выбирают Австралию, что укрепляет связь и доверие между двумя обществами.

Привлекательность этих отношений заключается в том, насколько естественно они сложились. Монголия не приняла австралийскую стратегию, и Канберра не запустила масштабную монгольскую инициативу.

Партнёрство развивается на собственных условиях. Визиты на высоком уровне, когда-то редкие, теперь стали регулярными. То, что началось пять десятилетий назад как тихие отношения, набирает обороты и осмысленность.

Иногда родственная душа находится не по соседству, а за океаном. Для Монголии таким партнёром может стать Австралия – демократия, разделяющая её ценности, отражающая её экономическую структуру и всё больше связывающая своё будущее с тем же регионом.

автор: Тувшинзаяа Гантулга — научный сотрудник по Индо-Тихоокеанскому региону Азиатско-Тихоокеанского фонда Канады. Ранее он занимал должность помощника президента Монголии по внешней политике, а в настоящее время работает в компании Rio Tinto, но высказанные здесь взгляды являются его личными.

перевод: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

