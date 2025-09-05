Генерал-губернатор Австралии Саманта Мостин прибыла в Монголию с государственным визитом

CentralAsia (MNG) -

По приглашению президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа генерал-губернатор Содружества Австралии Саманта Мостин прибыла в Монголию с государственным визитом с 4 по 9 сентября 2025 года на борту самолета Королевских ВВС Австралии.

Генерал-губернатора Саманту Мостин и ее мужа Симеона Беккета встречали в международном аэропорту Чингисхана министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и Чрезвычайный и Полномочный Посол Содружества Австралии в Монголии Лео Цзэн. Об этом сообщает МИД Монголии.

Генерал-губернатор Содружества Австралии посещает нашу страну спустя 31 год, и это важно для расширения и укрепления отношений и сотрудничества, которые наша страна развивает с Австралией, важным партнером и третьим соседом в Индо-Тихоокеанском регионе.

В ходе визита президент Хурэлсух Ухнаа и генерал-губернатор Саманта Мостин проведут официальную встречу и обменяются мнениями о расширении потенциальных областей, таких как политика, торговля, инвестиции, образование и сельское хозяйство, укреплении связей между людьми и углублении сотрудничества на международном и региональном уровнях в рамках соглашения о повышении отношений до уровня «Всеобъемлющего партнерства».

В ходе своего визита генерал-губернатор Саманта Мостин рассмотрит ход реализации австралийских проектов и программ в нашей стране и встретится с представителями бизнеса.

Монголия и Австралия установили дипломатические отношения 15 сентября 1972 года. В Австралии проживают более 22 000 граждан Монголии.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения