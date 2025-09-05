экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Итальянский модельер Джорджио Армани умер в возрасте 91 года

CentralAsia (CA) -  На 91 году жизни умер итальянский дизайнер Джорджио Армани, сообщает Reuters.

Армани сочетал талант дизайнера с деловой хваткой, управляя компанией с годовым оборотом около 2,3 млрд евро (2,7 млрд долларов США).

Дизайнер некоторое время болел и был вынужден отказаться от участия в показах своей группы на Неделе мужской моды в Милане в июне. Это был первый раз, когда он пропустил один из своих показов.

Армани оставался единственным владельцем своей компании и работал со сплоченной группой давних коллег и членов своей семьи.

В субботу и воскресенье в Милане, городе, где он жил, будет открыта траурная палата, где все желающие смогут почтить его память. Похороны состоятся в понедельник в закрытом режиме.

Известный как «Re Giorgio» — король Джорджио — дизайнер контролировал каждую деталь своей коллекции и все аспекты своего бизнеса: от рекламы до укладки волос моделей, выходивших на подиум.

В этом месяце компания планировала провести выставку и другие мероприятия во время Недели моды в Милане в честь 50-летия компании, основанной Армани вместе со своим партнером Серджио Галеотти в 1975 году.

Ожидается, что отныне компанией будут управлять члены семьи, включая племянниц Сильвану и Роберту, а также племянника Андреа Камерана и его правой руки Панталео Делл'Орко.

Минималистский стиль Армани, особенно в отношении пиджаков, мгновенно завоевал популярность в Соединенных Штатах в конце 1970-х и 1980-х годах, особенно среди женщин, которые находили в его эстетике идеальный баланс элегантности и силы в тогда еще преимущественно мужском рабочем мире.

