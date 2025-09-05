Монголия и Казахстан укрепляют стратегические связи новым межпарламентским меморандумом. Видео

Мажилис Казахстана (верхняя палата парламента) и Великий Государственный Хурал Монголии во главе с председателем Амарбаясгаланом Дашзэгвом подписали в Астане меморандум о сотрудничестве в ходе встречи со спикером Мажилиса Ерланом Кошановым, сообщает MiddleAsianNews.

На встрече со Спикером Мажилиса Ерланом Кошановым стороны обсудили вопросы укрепления межпарламентских связей и подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому стороны обязуются в пределах своих компетенций содействовать укреплению и развитию сотрудничества между Республикой Казахстан и Монголией в политической, торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной, гуманитарной и других областях.

Приветствуя высокого гостя в Мажилисе, Ерлан Кошанов отметил, что Монголия всегда была важным партнёром Казахстана в Азии. Вместе с тем, руководство страны и народ Казахстана искренне приветствуют успехи соседей и поддерживают масштабные политические, экономические и социальные реформы, проводимые по инициативе Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа.

«Отношения наших стран стремительно развиваются. Особенно плодотворным был прошлогодний государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Монголию. Благодаря лидерам двух стран наши двусторонние отношения вышли на уровень стратегического партнёрства, подписано 11 документов в различных областях. Уверен, что меморандум о сотрудничестве между нашими парламентами, который мы подписываем сегодня, выведет наше партнёрство на новый уровень», – заявил спикер Мажилиса.

Более того, говоря о конституционной реформе и преобразованиях, реализуемых в Казахстане с 2022 года, Ерлан Кошанов отметил схожесть политических курсов двух стран. Например, прошлогодние выборы в Великий Государственный Хурал Монголии также прошли по смешанной системе, и в парламент впервые вошли представители пяти партий.

В части развития межпарламентского сотрудничества стороны договорились об усилении работы групп дружбы, возглавляемых депутатами Нуртаем Сабиляновым и Отгонбаяром Ухнаа. Планируется поддерживать постоянный диалог в рамках профильных комитетов.

Главы парламентов также обсудили вопросы укрепления сотрудничества по партийной линии и дальнейшей работы на многосторонних площадках, таких как Межпарламентский союз и Парламентская ассамблея ОБСЕ.

В свою очередь Амарбаясгалан Дашзэгвэ отметил большой взаимный интерес к обмену законодательным опытом в таких областях, как цифровизация, развитие искусственного интеллекта, экология и сельское хозяйство.

По итогам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между Мажилисом Парламента и Великим Государственным Хуралом. Согласно документу, стороны обязуются в пределах своей компетенции содействовать укреплению и развитию сотрудничества между Республикой Казахстан и Монголией в политической, торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной, гуманитарной и других областях, а также в развитии цифровой экономики и внедрении инноваций. Кроме того, на площадке Мажилиса был подписан Меморандум об установлении побратимских связей между Восточно-Казахстанской областью и аймаком Ховд.

В рамках официального визита монгольская делегация планирует посетить Международный финансовый центр «Астана», национальную компанию «Kazakh Invest», Ситуационный центр Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, национальную компанию «Қазақстан Ғарыш Сапары» (Казкосмос) и другие объекты.

