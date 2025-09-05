экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах в России
Предыстория: Путин: Если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поедет на переговоры с президентом Владимиром Путиным в Москву. Об этом он заявил на пресс-конференции в Париже после саммита «коалиции решительных», передает «Украинская правда».

«Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что если хочешь, чтобы встречи не было, то нужно пригласить меня в Москву», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что сама по себе «встреча нужна», и обвинил Россию в том, что она делает все, чтобы ее отсрочить. При этом он отметил, что даже сам факт того, что Путин начал говорить о такой встрече — это уже «неплохо».

Владимир Путин 3 сентября заявил по поводу встречи с президентом Украины, что «если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву». При этом ранее президент РФ и другие официальные лица заявляли, что встреча с Зеленским возможна только на финальном этапе переговоров.

