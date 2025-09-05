Умер итальянский модельер Джорджо Армани, ему было 91 год

Джорджо Армани

CentralAsia (CA) - В Италии скончался один из известнейших модельеров в мире, предприниматель, основатель компании Armani Джорджо Армани.

Его компания Armani рассказала в Instagram, что дизайнер «тихо» скончался в окружении своих близких.

«На протяжении многих лет Джорджо Армани создавал видение, которое распространилось от моды на каждый аспект жизни, предвосхищая времена с экстраординарной ясностью и конкретностью», — добавила компания.

Прощание с модельером пройдет в Милане, в Teatro Armani, прийти туда будет можно 6 и 7 сентября. Похороны пройдут в частном формате, как того желал Армани.

Армани родился 11 июля 1934 года в городе Пьяченца близ Милана. Он начал учебу на медицинском факультете Миланского университета, но бросил его в 1953 году и пошел служить в армию. По специальности он попал в военный госпиталь в Вероне и провел там четыре года.

Вернувшись в Милан, он устроился работать в универмаг La Rinascente и скоро стал продавцом мужской одежды. Уже в середине 1960-х пришел в компанию Nino Cerrutti на должность модельера. Вскоре он познакомился с Серджо Галеотти (умер в 1985 году), вместе с которым позднее открыл свой дизайнерский дом.

Армани и Галеотти основали Giorgio Armani S.p.A. в Милане в 1975 году и тогда же представили первую коллекцию мужской одежды. Вскоре появились линейки женской одежды, потом бренд стал выпускать парфюмерию, косметику, детскую одежду, товары для дома и т. д.

В мире насчитывается более 500 магазинов компании, которая развивает несколько брендов: Armani Privé — высокая мода, Giorgio Armani — основной бренд готовой одежды, Emporio Armani — ориентирован на более молодую аудиторию и более доступный по цене, Armani Exchange — бренд для массового рынка.

Armani сотрудничала с Голливудом: партнерство началось с фильма «Американский жиголо» 1980 года, где одежду от Армани носил герой Ричарда Гира, затем были разработаны костюмы для более чем 100 других картин, включая «Одиннадцать друзей Оушена» (2007) и «Темного рыцаря» (2008), указывает Bloomberg.

Кроме того, бизнес включает два отеля (в Милане и Дубае) и 26 ресторанов по всему миру. Также Армани владел баскетбольным клубом «Олимпия Милан», а его компания разрабатывала форму для олимпийской и паралимпийской сборных Италии и одевала различные спортивные команды.

Модельер был миллиардером: Forbes оценивает его состояние в $12 млрд. Он сам возглавлял компанию и был фактически ее единоличным владельцем. Как сообщал Reuters, так как детей у Армани не было, то наследниками станут его сестра и работающие в компании члены семьи.