Армия Израиля заявила о контроле над 40% города Газа

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над 40% территории города Газа. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эфи Дефрин.

«Операция будет расширяться и усиливаться. Мы продолжим преследовать ХАМАС повсюду», - цитирует Дефрина агентство Reuters.

На данный момент, по словам спикера ЦАХАЛ, подразделения действуют в районах Зейтун и Шейх Радван. Дефрин подчеркнул, что военная миссия завершится только после освобождения всех израильских заложников и ликвидации правления палестинского исламистского радикального движения ХАМАС. Ранее Израиль призвал мирных жителей эвакуироваться из Газы ради их безопасности, пишет Reuters. По данным израильской стороны, город покинули 70 тысяч человек.

ЦАХАЛ начала наступление на город Газа 20 августа, а 29 августа объявила его «опасной зоной боевых действий». В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что война может закончиться только при условии освобождения всех заложников, полного разоружения ХАМАС, демилитаризации сектора Газа и обеспечения израильского контроля над безопасностью.