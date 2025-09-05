NBC: Байден перенес повторную операцию по удалению рака кожи

Джо Байден на похоронах бывшего губернатора и члена палаты представителей Майка Касла в церковь Святого Иосифа на Брендивайне в Гринвилле

CentralAsia (CA) - Бывший президент США Джо Байден перенес еще одну операцию по удалению раковых клеток кожи. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Представитель Байдена заявил, что политику была проведена операция Моса, которая используется для лечения наиболее распространенных форм рака кожи. Сам Джо Байден хорошо восстанавливается после процедуры.

Точная дата операции не называется. Но в прошлом месяце были опубликованы его фотографии, на которых виден большой шов на голове.

18 мая стало известно, что у Джо Байдена диагностирована агрессивная форма рака простаты с метастазами. Нынешний президент США Дональд Трамп выразил сомнения в своевременности обнародования этой информации, но при этом пожелал бывшему коллеге здоровья. В марте 2023 года Джо Байден уже переносил операцию по удалению злокачественного образования на коже.