Умеренно жаркая погода сохранится в Узбекистане в выходные

CentralAsia (UZ) - В пятницу и в выходные дни по территории Узбекистана сохранится преимущественно малооблачная и умеренно жаркая погода, сообщил Узгидромет.

Температура воздуха днём составит +30…+35 градусов Цельсия, местами — до +37, в ночные и ранние утренние часы — +17…+22 градуса.

5−6 сентября в отдельных районах республики возможно усиление ветра до 13−18 м/с с пыльным поземком.

В Ташкенте будет малооблачно. Ветер восточный 3−6 м/с, 5 сентября местами возможно усиление до 8−10 м/с.

Если в пятницу днём будет +35…+37 градусов, то в выходные ожидается +33…+35. Преобладающая температура ночью — +18…+20.