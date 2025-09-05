В выходные в Казахстане будет дождливая погода

CentralAsia (KZ) - В ближайшие дни, с 6 по 8 сентября, погоду на большей части Казахстана будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами, 6 сентября на северо-западе, 7-8 сентября на севере, 8 сентября на востоке и в центре республики ожидаются сильный дождь, град, шквал, сообщает «Казгидромет».

Также по республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в центре ночью и утром – туман, а на юго-западе и юге страны – пыльная буря.

Температура воздуха понизится на северо-западе страны ночью до +8+16, днем до +15+25 градусов, на севере ночью до +8+15, днем до +13+20 градусов, в центре ночью до +7+18, днем до +15+23 градусов, на юге ночью до +12+20, днем до +22+30 градусов. На востоке, наоборот, повысится ночью до +5+15, днем до +20+28 градусов. На западе и юго-востоке страны значительных изменений в температурном фоне не прогнозируется.

