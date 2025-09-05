Минобороны России отрапортовало о 92 сбитых украинских беспилотниках
- Азия и мир, происшествия
- 14:13, 05 сентября 2025
- Просмотров: 317
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Министерство обороны России утром пятницы заявило, что за ночь над 11 российскими областями и аннексированным Крымом были сбиты 92 украинских беспилотника.
Согласно заявлению министерства, беспилотники ночью сбивали над Брянской, Ростовской, Тульской, Калужской, Рязанской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Белгородской и Смоленской областями, а также над Крымом и Черным и Азовским морями.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.