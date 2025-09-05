Минобороны России отрапортовало о 92 сбитых украинских беспилотниках

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Министерство обороны России утром пятницы заявило, что за ночь над 11 российскими областями и аннексированным Крымом были сбиты 92 украинских беспилотника.

Согласно заявлению министерства, беспилотники ночью сбивали над Брянской, Ростовской, Тульской, Калужской, Рязанской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Белгородской и Смоленской областями, а также над Крымом и Черным и Азовским морями.