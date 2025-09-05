экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минобороны России отрапортовало о 92 сбитых украинских беспилотниках
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны России утром пятницы заявило, что за ночь над 11 российскими областями и аннексированным Крымом были сбиты 92 украинских беспилотника.

Согласно заявлению министерства, беспилотники ночью сбивали над Брянской, Ростовской, Тульской, Калужской, Рязанской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Белгородской и Смоленской областями, а также над Крымом и Черным и Азовским морями.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com