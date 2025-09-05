экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин пообещал Зеленскому 100-процентную гарантию безопасности в Москве
// Сергей Карпухин, ТАСС

CentralAsia (CA) -  Россия гарантирует безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае их встречи в Москве, заявил российский лидер Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

«Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. <...> Пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная», - сказал он.

Путин также счел «избыточными» запросы о проведении встречи с Зеленским в других местах. «Если кто-то реально хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва», - подчеркнул он.

Несмотря на готовность к диалогу, Путин подчеркнул, что пока не видит большого смысла в такой встрече, полагая, что даже при наличии политической воли договориться с Украиной по ключевым вопросам будет сложно.

