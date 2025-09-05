США объявили о сокращении программ безопасности в странах Балтии

CentralAsia (CA) - США объявили о сокращении программ помощи в обеспечении безопасности на восточной границе Европы с Россией в попытке подтолкнуть европейские страны к увеличению собственных расходов на оборону.

Пентагон проинформировал европейских партнеров о решении отказаться от части поддержки и призвал их взять на себя большую долю финансирования в сфере безопасности.

Балтийская инициатива безопасности, созданная в 2020 году для поддержки вооруженных сил Эстонии, Латвии и Литвы, теперь находится под вопросом. В прошлом году Конгресс выделил на эту программу 228 миллионов долларов - эти средства пойдут на расширение систем ПВО, морского наблюдения и усиление сухопутных войск в регионе.

Все три страны Балтии являются членами НАТО, соседями России и одними из ближайших союзников Украины.

Решение США было объявлено на следующий день после встречи президента Дональда Трампа с президентом Польши Каролем Навроцким. Тогда Трамп заверил, что продолжит направлять американские войска в Польшу, которая граничит с Украиной.

«Мы отправим туда больше [солдат], если они этого захотят», - сказал он.

После встречи Трампа с Навроцким министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис приветствовал эти заявления, расценив их как сигнал о дальнейшей военной поддержке США в регионе.

«Чем больше у нас связей в регионе, чем больше подтверждений союзнических связей, тем лучше», - сказал он в интервью польским СМИ.

«Мы рассчитываем на четкие сигналы со стороны США о том, что эти силы не будут сокращены и что американцы признают их огромную ценность для стабильности и мира в Альянсе», - добавил он.

Однако некоторые элементы плана по прекращению поддержки могут потребовать одобрения Конгресса. Республиканцы в обеих палатах часто не соглашались с Трампом и поддерживали военные расходы в Европе, чтобы сдерживать Путина и лучше вооружать союзников.

«Это неверный шаг, который посылает прямо противоположный сигнал, когда мы пытаемся заставить Путина говорить и остановить российскую агрессию», - заявила сенатор Джинн Шахин, главный демократ в сенатском комитете по международным отношениям.

«В Европе существует широкая межпартийная поддержка использования этой формы поддержки», - добавила она.