Минувшее лето в Узбекистане было одним из самых тёплых в истории, - Узгидромет

CentralAsia (UZ) - Среднемесячная температура воздуха в минувшем августе была на 1−1,7 градуса выше многолетних значений. По большей части территории Узбекистана этот месяц вошёл в пятёрку самых тёплых августов за все годы наблюдений, говорится в обзоре Узгидромета.

В самые жаркие периоды температура на 3−5 градусов превышала климатическую норму. Однако экстремально высоких значений на протяжении всего месяца не отмечалось.

Максимальная температура по центральным и восточным районам страны не превышала +38…40 градусов и лишь по северу, югу и пустынной зоне достигала +41…+43 градусов.

В начале, середине и самом конце месяца наблюдались непродолжительные периоды передышки от жаркой погоды. В эти дни максимальная температура воздуха не превышала +30…+33 градусов.

Число дней с температурой воздуха +40 градусов и выше составило 1−3, по пустынной зоне и крайнему югу — 6−8, что близко или меньше многолетних значений.

Дожди в августе по большей части территории Узбекистана не выпадали вообще. Лишь по областям Ферганской долины и в отдельных горных районах Ташкентской области были зафиксированы 1−2 дня с выпадением кратковременных дождей. Месячная сумма осадков в этих районах составила 1−7 мм.

В отдельных районах страны отмечалось усиление ветра до 13−18 м/с, по северу и в высокогорьях Ташкентской области с порывами до 20−25 м/с. Усиление ветра сопровождалось пыльными бурями/поземками.

Каким было лето 2025 года в Узбекистане

Летний сезон 2025 года был на 1,5−2 градуса теплее нормы, и по большей части территории Узбекистана занял 3−6-е места в рейтинге самых тёплых летних сезонов за все годы метеорологических наблюдений.

Все три месяца лета в среднем были теплее обычного, а самым жарким по всем областям оказался июль. Отклонение среднемесячной температуры от нормы в этом месяце составило 1,5−3 градуса.

Самые высокие за весь минувший летний сезон значения температуры воздуха тоже наблюдались в июле. В отдельных районах они были рекордными за все годы наблюдений или повторили рекорд, установленный в предыдущие годы.