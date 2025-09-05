МИД Казахстана опубликовал фото министра после сообщений о его задержании

CentralAsia (KZ) - Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало фотографии главы МИД, вице-премьера Мурата Нуртлеу, о задержании которого накануне сообщило издание Orda.

На сайте указано, что министр провел встречу с представителем компании «Harvest Group» Алмазом Альсеновым.

О задержании министра 4 сентября сообщило издание ORDA. По его данным, были задержаны не только Нуртлеу, но и бизнесмен Гаджи Гаджиев вместе с некоторыми высокопоставленными сотрудниками Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ). Издание ссылается на источник в правоохранительных органах.

4 сентября КНБ опроверг информацию о задержании своих сотрудников. В ведомстве напомнили, что распространение ложной информации может привести к уголовной ответственности. Информацию о задержании министра опровергла министр информации страны Аида Балаева.

