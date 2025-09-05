экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Песков: Второй раунд переговоров Путина и Трампа возможен в ближайшее время

CentralAsia (CA) -  Второй раунд переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможен в ближайшее время, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью порталу Аргументы и факты.

«Конечно, возможен. У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно», - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности второго раунда переговоров двух лидеров.

Трамп сказал журналистам в четверг, что намерен поговорить с Путиным в ближайшем будущем.

Путин сказал во Владивостоке в пятницу, что у него с Трампом налажен «открытый диалог», но пока нового разговора между ними не было. 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com