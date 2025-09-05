Песков: Второй раунд переговоров Путина и Трампа возможен в ближайшее время

- Азия и мир, политика
16:06, 05 сентября 2025
CentralAsia (CA) - Второй раунд переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможен в ближайшее время, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью порталу Аргументы и факты.
«Конечно, возможен. У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно», - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности второго раунда переговоров двух лидеров.
Трамп сказал журналистам в четверг, что намерен поговорить с Путиным в ближайшем будущем.
Путин сказал во Владивостоке в пятницу, что у него с Трампом налажен «открытый диалог», но пока нового разговора между ними не было.