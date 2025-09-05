Алексей Ерхов назначен послом России в Узбекистане

Алексей Ерхов

CentralAsia (UZ) - Послом России в Узбекистане назначен Алексей Ерхов. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 5 сентября.

Документу предшествовали указ об освобождении Ерхова от обязанностей посла России в Турции и указ об освобождении Олега Мальгинова от должности посла РФ в Узбекистане.

Мальгинов занимал этот пост с 5 марта 2021 года. Завершение работы в Узбекистане он анонсировал 9 июня на приеме по случаю Дня России.

Алексею Ерхову 64 года. В 1983 году окончил МГИМО, за время карьеры занимал ряд ключевых постов в системе МИД и дипломатической службы. Работал в российских посольствах в Марокко, Египте и Израиле, в начале 2000‑х служил в Администрации президента России, а в 2003–2006 годах был советником-посланником в Сирии.

С 2009 по 2015 год Ерхов возглавлял Генконсульство России в Стамбуле, а затем руководил Департаментом ситуационно-кризисного центра МИД России. В июне 2017 года указом президента был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Турции. 11 июня 2025 года на приеме в Анкаре по случаю Дня России Ерхов сообщил о завершении своей миссии.