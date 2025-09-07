Ученые нашли самые ранние свидетельства скрещивания неандертальцев и Homo sapiens

Череп ребенка, обнаруженный на месте раскопок в пещере Схул, был похож на череп Homo sapiens. Тель-Авивский университет

CentralAsia (CA) - В скалистом выступе горы Кармель, на территории современного Израиля, группа древних людей похоронила своих умерших около 140 000 лет назад. Учёные обнаружили это место, известное как пещера Схул, в 1928 году, и примерно три года спустя обнаружили останки более дюжины человек, пишет CNN.

Это место является одним из древнейших примеров погребальных практик древних людей, но исследователи были озадачены анатомией раскопанных гоминидов. Некоторые черты их скелета напоминали черты Homo sapiens (человек), в то время как другие были больше похожи на неандертальские, что затрудняло классификацию вида.

Первый скелет, обнаруженный на месте захоронения в Схул, принадлежал ребёнку в возрасте от 3 до 5 лет, скорее всего, девочке. Используя высокоточное сканирование черепа и челюсти ребёнка, учёные предполагают, что он обладал анатомическими признаками как Homo neanderthalensis, так и Homo sapiens. Если это открытие верно, то череп и другие останки из пещеры Схул представляют собой самый ранний известный пример скрещивания неандертальцев с нашим собственным видом, сообщают исследователи в июльско-августовском номере журнала L'Anthropologie.

Предыдущий анализ ДНК в геномах современного человека и неандертальца показал, что эти два вида скрещивались между 50 500 и 43 500 лет назад . Новые данные могут отодвинуть это генетическое смешение почти на 100 000 лет назад, заявил старший автор исследования, доктор Исраэль Гершковиц, профессор факультета медицины и здравоохранения имени Грея Тель-Авивского университета.

Они также указывают на длительный период мирного сосуществования современных людей и неандертальцев в Леванте, регионе, граничащем с восточной частью Средиземного моря, сообщил Гершковиц CNN.

«Мы привносим в историю эволюции человека не кратковременное совпадение с нашими родственниками, неандертальцами, а очень длительное совпадение во времени и пространстве», — сказал Гершковиц. «Можно было бы подумать, что это две группы Homo, которые считаются конкурирующими популяциями. И вдруг вы видите, что им удавалось жить бок о бок».

Нижняя челюсть ребенка, найденного в пещере Схул, имела неандертальские черты. Тель-Авивский университет

Однако такая интерпретация гибридизации неандертальца и Homo sapiens требует осторожности, поскольку анатомические особенности могут быть более неоднозначными, чем генетические данные, а такие факторы, как история жизни индивидуума, могут влиять на проявление анатомических черт, считает Уильям Харкорт-Смит, научный сотрудник Американского музея естественной истории в Нью-Йорке и приглашенный профессор Высшей школы Ричарда Гилдера при музее.

Харкорт-Смит, не принимавший участия в новом исследовании, добавил, что необходимо также учитывать молодой возраст участников исследования, поскольку рост в детском возрасте может влиять на анатомические изменения.

«Большинство сравнительных исследований видов, как правило, фокусируются только на взрослых особях, чтобы минимизировать эту проблему», — сказал он. Поэтому учёным следует проявлять осторожность, используя только данные о скелете в качестве доказательства принадлежности ископаемого к гибридному виду.

Некоторые черты также могут передаваться от предков и не обязательно являются результатом гибридизации, заявил доктор Зересенай Алемсегед, профессор кафедры биологии и анатомии организмов Чикагского университета, получивший стипендию Дональда Н. Прицкера, который также не участвовал в новом исследовании. Тем не менее, гипотеза о том, что предки ребёнка имели межпородное скрещивание, «не надуманна», сообщила CNN в электронном письме Алемсегед, не участвовавшая в новом исследовании.

«Предыдущие исследования ДНК показывают, что эти два (вида) скрещивались, а ископаемые останки свидетельствуют о том, что их географическое положение в Леванте пересекалось до 100 000 лет назад, когда H. sapiens впервые попытался покинуть Африку», — добавил он. «Но окончательное решение — это ДНК или другой биохимический маркер».

Смешение и скрещивание

Исследователь проекта использовал программу искусственного интеллекта, чтобы создать изображение того, как могла бы выглядеть гибридная

Современные люди и неандертальцы имеют общего предка, который появился в Африке, но эти две линии разошлись не менее 500 000 лет назад. Первые неандертальцы появились в Азии и Европе около 400 000 лет назад , в то время как H. sapiens эволюционировал в Африке около 300 000 лет назад и позднее мигрировал на азиатский и европейский континенты.

За пределами Африки популяции неандертальцев и человека разумного смешивались и скрещивались, пока неандертальцы не вымерли около 40 000 лет назад . Сегодня геномы большинства современных людей, предки которых мигрировали в Европу и Азию, содержат от 1% до 4% ДНК неандертальцев .

Когда почти столетие назад учёные обнаружили окаменелости в Схуле, они предположили, что гибридизация между двумя видами может объяснить необычную анатомию гоминидов. Конечно, инструменты, доступные в то время, не позволяли исследовать кости с высоким разрешением.

Старший автор исследования доктор Исраэль Гершковиц утверждает, что неандертальцы и Homo sapiens могли скрещиваться почти на 100 000 лет раньше, че

Однако в новом исследовании ученые из Франции и Израиля использовали микро-КТ-сканирование для получения изображений структур черепа и челюсти ребенка из Схула с беспрецедентной детализацией, а затем создали цифровую модель костей в 3D.

По своей общей форме, особенно по изгибу свода черепа вокруг мозга, череп напоминал череп человека разумного. Однако структура костного лабиринта — жёсткой области, окружающей внутреннее ухо, слишком маленькой, чтобы увидеть её без микро-КТ, — больше соответствовала анатомии неандертальцев. Форма нижней челюсти, внутреннее строение зубов и неразвитая сеть кровеносных сосудов внутри черепа также были более неандертальскими.

В пещере Схул были обнаружены скелеты семи взрослых и трёх детей, намеренно захороненных в пещере, а также отдельные кости 16 других людей. По словам Гершковица, из 10 захоронений каждый человек обладал разным сочетанием признаков H. sapiens и неандертальцев. Хотя череп первого обнаруженного ребёнка был единственной окаменелостью из Схул, изученной для исследования, «все они демонстрируют то, что мы называем „мозаичной морфологией“, то есть обладают как признаками неандертальца, так и признаками Homo sapiens».

По словам Гершковица, захоронения в Схуле также требуют переосмысления развития культуры древних людей. Обозначив скалистый выступ как кладбище, люди, хоронившие там своих умерших, демонстрировали территориальность — тип социального поведения, обычно связанный с зарождением земледелия почти 12 000 лет назад .

«И здесь мы видим, что 140 000 лет назад люди уже представляли собой некую территориальную группу», — сказал Гершковиц. «Нам нужно вернуться назад и пересмотреть наши исследования человеческого поведения, а не только биологии».

Минди Вайсбергер — научный писатель и медиапродюсер, чьи работы публиковались в журналах Live Science, Scientific American и How It Works. Она является автором книги « Восстание зомби-багов : удивительная наука паразитического контроля над сознанием» (издательство Hopkins Press).