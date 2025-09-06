Изменение климата делает урожайность кукурузы, сои и сорго нестабильной

CentralAsia (CA) - Более жаркие и засушливые условия делают производство продуктов питания более нестабильным, а урожайность колеблется из года в год все сильнее. Для одних это может означать более дорогие бургеры; для других — финансовые трудности и голод.

Опубликованное в журнале Science Advances исследование Университета Британской Колумбии впервые демонстрирует в глобальном масштабе, как изменение климата влияет на колебания урожайности трех важнейших в мире продовольственных культур: кукурузы, сои и сорго. С каждым градусом потепления годовая изменчивость урожайности увеличивается на 7% для кукурузы, на 19% для сои и на 10% для сорго.

В то время как предыдущие исследования были сосредоточены на снижении средней урожайности, вызванном изменением климата, это исследование выявляет еще одну серьезную опасность: нестабильность.

Для многих фермеров эти колебания не абстрактны. Именно они определяют разницу между выживанием и крахом.

«Фермеры и общества, которые они кормят, живут не за счёт средних показателей — они, как правило, живут за счёт того, что собирают каждый год», — сказал доктор Джонатан Проктор, доцент факультета земельных и продовольственных систем Университета Британской Колумбии и ведущий автор исследования. «Сильный шок в один неудачный год может обернуться настоящими трудностями, особенно в местах, где нет достаточного доступа к страхованию урожая или хранению продуктов».

Бум, спад, повторение

Хотя средняя урожайность может и не упасть в одночасье, по мере роста межгодовых колебаний растёт и вероятность неурожаев, случающихся «раз в столетие», или очень плохих урожаев.

При потеплении всего на два градуса выше нынешнего климата, катастрофические урожаи могут стать более частыми. Неурожаи сои, которые раньше случались раз в 100 лет, будут происходить каждые 25 лет. Неурожаи кукурузы увеличатся с одного раза в столетие до 49 лет, а неурожаи сорго — до 54 лет.

Если выбросы продолжат расти, к 2100 году неурожаи сои могут случаться с частотой до восьми лет.

Некоторые регионы, подверженные наибольшему риску, также наименее подготовлены к преодолению последствий, включая некоторые регионы Африки к югу от Сахары, Центральной Америки и Южной Азии, где многие фермы сильно зависят от осадков и имеют ограниченные системы финансовой защиты.

Последствия не ограничатся регионами с низким уровнем дохода. Например, в 2012 году засуха и аномальная жара на Среднем Западе США привели к снижению урожайности кукурузы и сои на одну пятую, что обошлось США в миллиарды долларов и вызвало обеспокоенность на рынках по всему миру. В течение нескольких месяцев мировые цены на продовольствие подскочили почти на 10 процентов.

Двойная проблема

Чтобы понять, как эти перекрывающиеся стрессы влияют на сельскохозяйственные культуры в глобальном масштабе, исследователи объединили данные об урожае по всему миру с данными о температуре и влажности почвы с высоким разрешением, полученными со станций, спутников и климатических моделей.

«Ключевой фактор этих резких колебаний? Двойной удар жары и засухи, которые всё чаще наступают одновременно», — сказал доктор Проктор.

Жаркая погода иссушает почву. Сухая почва, в свою очередь, усугубляет периоды сильной жары, позволяя температуре повышаться быстрее. А изменение климата усиливает эти процессы.

«Если вы выпили достаточно жидкости и вышли на пробежку, ваше тело будет потеть, чтобы охладиться, но если вы обезвожены, вы можете получить тепловой удар», — сказал доктор Проктор. «Те же процессы делают сухие фермы жарче, чем влажные».

Даже короткие периоды засухи могут снизить урожайность в таких условиях, нарушая опыление, сокращая вегетационный период и подвергая растения стрессу, не поддающемуся восстановлению.

В частности, для сои и сорго растущее перекрытие между температурой и влажностью во многом объясняет рост волатильности.

Ирригация может помочь при наличии воды

Исследование показывает, что ирригация может эффективно снизить нестабильность урожайности при наличии поливной воды. Однако многие из наиболее подверженных риску регионов уже сталкиваются с нехваткой воды или не имеют ирригационной инфраструктуры.

Для повышения устойчивости авторы призывают к срочным инвестициям в устойчивые к жаре и засухе сорта сельскохозяйственных культур, совершенствованию прогнозов погоды, более рациональному использованию почв и укреплению систем социальной защиты, включая страхование урожая. Но наиболее надежное решение — сократить выбросы, способствующие глобальному потеплению.

«Не все выращивают продукты питания, но всем нужно есть», — сказал доктор Проктор. «Когда урожаи станут менее стабильными, это почувствуют все».