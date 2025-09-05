В Казахстане задержали крупнейшую в истории страны партию кокаина весом 13 тонн 183 килограмма

CentralAsia (KZ) - В Казахстане задержали крупнейшую в истории страны партию кокаина весом 13 тонн 183 килограмма, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности.

«Своевременно принятыми мерами в г.Алматы изъята крупнейшая в истории республики разовая партия наркотического вещества кокаин весом 13 тонн 183 килограмма», - говорится в сообщении.

Маршрут данного груза предполагал транзит через Казахстан в третьи страны.

По подозрению в причастности к организации наркоканала задержаны и взяты под стражу два иностранных гражданина.

