Монголия и Австралия подпишут «Всеобъемлющее партнерство» и увеличат число преподавателей английского языка

Австралийские волонтеры будут преподавать английский язык в Монголии, присоединяясь к волонтерам из США и Великобритании

Продолжается государственный визит в Монголию генерал-губернатора Содружества Австралии Саманты Мостин.

Этот визит, который состоялся более чем через 30 лет после официального визита генерал-губернатора Билла Хейдена в Монголию в 1994 году, подчеркивает особую значимость и исторический характер этого государственного визита, открывшего новую страницу в истории отношений и сотрудничества.

По словам главы государства Хурэлсуха Ухнаа, Австралия является третьим соседом Монголии, близким партнером в Индо-Тихоокеанском регионе и партнером по развитию, который последовательно поддерживает нашу страну в ее переходе к демократии и рыночной экономике.

«Отношения и сотрудничество между Монголией и Австралией, основанные на общих ценностях, таких как демократия, свобода, права человека и верховенство закона, неуклонно развивались с момента установления дипломатических отношений между нашими двумя странами в 1972 году и в настоящее время расширяются в таких областях, как политика, оборона, экономика, горнодобывающая промышленность, образование и культура», — заявил президент Хурэлсух.

Поскольку связи между народами Монголии и Австралии крепнут с каждым годом, а взаимные обмены увеличиваются, правительства двух стран договорились заключить «Соглашение о воздушных отношениях» для облегчения поездок граждан. Открытие прямого авиасообщения между Монголией и Австралией в рамках соглашения между лидерами двух стран внесет ценный вклад в расширение и развитие туристического и делового сотрудничества.

«Примечательно, что более 20 000 граждан Монголии, обучающихся, работающих и проживающих в Австралии, являются связующим звеном между дружескими отношениями двух стран и дружбой между двумя народами. Приятно отметить, что правительства Монголии и Австралии активно участвуют в переговорах по заключению «Соглашения о социальном обеспечении» в целях защиты законных прав граждан Монголии и обеспечения социальной защиты и гарантий занятости», — отметил президент.

В связи с принятием Монголией английского языка в качестве основного иностранного, стороны договорились о совместной работе по направлению австралийских преподавателей-волонтеров в Монголию и организации краткосрочного и среднесрочного обучения для улучшения навыков владения английским языком у специалистов отрасли.

По словам президента Хурэлсух, сотрудничество в области культуры, искусства и спорта является важным мостом для укрепления взаимопонимания и доверия между народами двух стран и духовного сближения. Поэтому для популяризации обычаев, культуры и наследия народов двух стран будут активизированы культурные обмены и регулярно проводиться такие мероприятия, как Дни культуры, художественные мероприятия и выставки.

«Следует отметить, что Монголия последовательно рассматривает углубление взаимовыгодного и устойчивого сотрудничества с Австралией, важным партнером в Индо-Тихоокеанском регионе, как один из приоритетов своей внешней политики в рамках политики «третьего соседа», и будет и впредь придерживаться этого принципа. Уважаемая госпожа губернатор, рад, что в ходе нашей официальной встречи с Вами я рассмотрел и обсудил достижения и успехи исторических отношений и сотрудничества между нашими двумя странами за последние полвека, обозначил перспективы, масштабы и приоритеты, а также вывел отношения на уровень «всеобъемлющего партнерства», — отметил президент.

