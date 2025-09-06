Монголия и Казахстан обсудили новый авиамаршрут и регуляризацию частоты полетов

Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с Председателем Великого Государственного Хурала (ВГХ) Монголии Амарбаясгаланом Дашзэгвом. Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества и расширения партнерства между двумя странами.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Монголия является надежным и важным партнером Казахстана в регионе, с которым нашу страну связывают общие многовековые традиции и культурно-исторические корни. Казахстанско-монгольское сотрудничество сегодня, как отметил Председатель Сената, благодаря усилиям Глав двух государств продолжает развиваться в духе взаимного уважения и доверия.

В этой связи особое внимание было уделено задачам по укреплению межпарламентского диалога. В частности, речь шла о сотрудничестве профильных комитетов и в рамках парламентской группы дружбы «Монголия-Казахстан».

Маулен Ашимбаев поздравил с 35-летием создания постоянного законодательного органа Монголии, высоко оценив развитие парламента Монголии с начала его демократического пути и его последовательные усилия по служению чаяниям и интересам народа. Он также представил членов парламентской группы дружбы Монголия-Казахстан и подчеркнул важность укрепления межпарламентского сотрудничества.

Он отметил, что обе страны намерены активизировать торгово-экономическое сотрудничество, расширять крупные проекты и программы, а также укреплять взаимодействие в сфере науки и образования.

Председатель Амарбаясгалан выразил признательность за продолжение диалога на высоком уровне и взаимных визитов, подчеркнув, что межпарламентское сотрудничество давно является краеугольным камнем двусторонних отношений. Он пообещал обеспечить эффективную реализацию официальных переговоров с Председателем Мажилиса Ерланом Кошановым, направленных на достижение максимальной взаимной выгоды.

В ходе визита Великий Государственный Хурал и Мажилис подписали Меморандум о сотрудничестве, укрепляющий правовую основу двустороннего взаимодействия в законодательной сфере.

Вместе с тем, в ходе беседы стороны обозначили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, , решения транспортных проблем, создания новых авиамаршрутов, а также увеличения и регулярности прямых авиарейсов. Обсуждены задачи по достижению целей устойчивого развития, реализации совместных проектов в сферах сельского хозяйства, горно-металлургического комплекса, современных технологий, освоения космоса и других отраслях. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

После обсуждения монгольская делегация посетила здание Сената.

В состав делегации входят члены парламентской группы дружбы Монголия-Казахстан в Великом Государственном Хурале, а также представители пяти парламентских партий и коалиций, сообщает Отдел по связям со СМИ и общественностью ВГХ.

На сегодняшний день монгольская авиакомпания Hunnu Air выполняет международные рейсы по маршруту Алматы — Улан-Батор с 2022 года. Рейсы по маршруту Улан-Батор — Алматы — Улан-Батор выполняются еженедельно по средам на самолете E-190 вместимостью 98 мест. Также в июне 2025 года Монголия и Казахстан договорились о расширении географии прямого авиасообщения между Астаной, Баян-Өлгием и Улан-Батором. Тогда обсуждался проект строительства автодороги Казахстан – Россия – Монголия, который сократит маршрут между странами более чем на 800 километров и поможет увеличить взаимный товарооборот до 500 млн долларов. Совместные проекты откроют Монголии доступ к Транскаспийскому международному транспортному маршруту и другим крупным евразийским логистическим коридорам через территорию Казахстана.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

