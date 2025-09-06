«Казахстан стремится к укреплению стратегического партнерства с Монголией», — заявил Токаев

CentralAsia (MNG) -
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Великого государственного хурала Монголии Амарбаясгаланом Дашзэгвом, в ходе которой он подчеркнул заинтересованность Казахстана в укреплении стратегического партнерства с дружественным соседом Монголией, сообщает MiddleAsianNews.
Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что первый визит Амарбаясгалана в Казахстан в качестве председателя парламента будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.
Кроме того, Токаев отметил, что после его визита в Монголию в октябре прошлого года межправительственные и межведомственные связи вышли на качественно новый уровень. Он также упомянул о своей недавней беседе с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа на полях саммита ШОС в Китае.
«Монголия — наш надёжный и важный партнёр в Азии. Крепкая дружба и стратегическое партнёрство между нашими странами имеют глубокие корни, основанные на сходстве традиций, культуры и общей истории. Поэтому мы готовы к совместной работе над углублением наших отношений», — заявил Токаев.
Касым-Жомарт Токаев указал на важность наращивания межпарламентских контактов. Казахстан заинтересован во всестороннем укреплении стратегического партнерства с дружественной Монголией.
В свою очередь Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Амарбаясгалан поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием.
«Убеждён, что этот визит знаменует собой начало новой главы в развитии наших двусторонних отношений. Полагаю, что сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы и братства между нашими народами, история и обычаи которых тесно переплетены кочевой цивилизацией. Мне очень приятно отметить растущую частоту визитов и переговоров на высоком уровне между нашими странами в последние годы», — заявил спикер Монголии.
На встрече также обсуждались вопросы, касающиеся межпарламентской дипломатии, торгово-экономического взаимодействия и межрегионального партнерства, а также культурных и гуманитарных связей.
Следует отметить, что парадигма двустороннего сотрудничества привела к заключению ряда стратегических соглашений в различных секторах, кульминацией которых стало подписание в 2024 году знакового контракта, способствующего первому экспорту спутника из Казахстана в Монголию. Кроме того, существует синергетическая цель увеличения товарооборота с базового уровня в 150 млн долларов США до амбициозного целевого показателя в 500 млн долларов США.
Татар С.Майдар