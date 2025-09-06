Лидеры Монголии и Южной Кореи в телефонных разговорах пообещали укрепить двусторонние связи

CentralAsia (MNG) -

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён 4 сентября провел первый телефонный разговор на высшем уровне с Президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа

«Президент Ли Джэ Мён в четверг провел телефонный разговор с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа и обсудил пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства, сообщила администрация Ли», — сообщает The Korea Herald.

Пресс-секретарь президента Кан Ю Чжун сообщил в письменном сообщении, что в ходе первой беседы с момента вступления Ли в должность два лидера договорились расширять гуманитарные обмены и поддерживать тесную связь для углубления двусторонних связей.

Ли предложил «взаимовыгодное» сотрудничество между Монголией, богатой природными ресурсами, и Южной Кореей, обладающей передовыми технологиями, сказал Кан.

Он также приветствовал открытие в Монголии мемориального зала в честь Ли Тэ Джуна (1883-1921), борца за независимость Кореи, который был врачом последнего хана Монголии, и выразил признательность за поддержку монгольского правительства.

По словам Кана, Хурэлсух, в свою очередь, выразил благодарность Ли за внимание к трудовым мигрантам в Южной Корее, в том числе из Монголии.

В то же время пресс-служба президента Монголии сообщила: «Главы государств выразили удовлетворение тем, что отношения и сотрудничество расширились, охватывая все сферы социальной и экономической жизни и развиваются на уровне «стратегического партнёрства». Стороны отметили приверженность развитию экономического сотрудничества и согласились с тем, что взаимные визиты на высоком уровне важны для дальнейшего углубления взаимного доверия, отношений и сотрудничества».

Пресс-служба президента Монголии также сообщила: «Президент Ли Чжэ Мён подтвердил получение приглашения Президента Хурэлсуха на государственный визит в Республику Корея».

«Стороны также обсудили вопросы реализации текущих проектов и программ в соответствии с планом, эффективного продолжения переговоров по Соглашению об экономическом партнёрстве между Монголией и Кореей, а также расширения сотрудничества в таких областях, как редкие металлы и информационные технологии».

Главы государств отметили значительную роль дружбы между народами в динамичном развитии отношений и сотрудничества и выразили поддержку гуманитарным обменам. В этой связи они достигли договоренности об активизации взаимодействия между соответствующими организациями двух стран.

Президент Ли Чжэ Мён принял просьбу Президента Монголии рассмотреть возможность введения безвизового режима для граждан Монголии при въезде в Республику Корея, аналогично освобождению граждан Республики Корея от визовых требований на определенный срок, и выразил готовность к сотрудничеству в этом направлении.

Президент Ли Чжэ Мён выразил благодарность за значительный вклад граждан Монголии, проживающих и работающих в Республике Корея, в развитие и прогресс страны.

Стороны высоко оценили тесное сотрудничество на международной и региональной аренах и подтвердили приверженность его дальнейшему углублению.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения