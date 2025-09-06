Евросоюз оштрафовал Google на 2,95 млрд евро за нарушение антимонопольных законов

CentralAsia (CA) - ЕС оштрафовал Google на 2,95 млрд евро за нарушение антимонопольных законов, пишет «Би-би-си».

Европейский союз обвинил Google в злоупотреблении своим положением на рынке интернет-рекламы.

По утверждениям Европейской комиссии, Google нарушил антимонопольные законы ЕС, поскольку отдавал предпочтение своим собственным программам, отвечающим за размещение онлайн-рекламы.

От такой политики страдали конкуренты, заключили европейские власти — и предписали Google ее прекратить. Компания также должна будет заплатить штраф в размере 2,95 млрд евро.

Представители Google заявили в интервью Би-би-си, что это решение принято ошибочно и компания подаст апелляцию.

Президент США Дональд Трамп назвал штраф «очень несправедливым».

«Американский налогоплательщик такого не потерпит!» - написал глава Белого дома.

Он пообещал предпринять против Европы ответные меры, которые в том числе могут предполагать введение тарифов.