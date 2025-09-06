экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Зеленский отказался ехать в Москву на переговоры с Путиным, пригласив его в Киев
ABC News

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отклонил предложение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров по дипломатическому урегулированию, впервые озвучив это в интервью ABC News.

«Он может приехать в Киев. Я не могу ехать в Москву, когда моя страна каждый день подвергается ракетным обстрелам, атакам. Я не могу ехать в столицу этого террориста. Путин понимает это», - сказал он.

Зеленский неоднократно заявлял, что Путин не ищет встречи с ним, поскольку он продолжает вести войну в Украине.

В среду президент России заявил, что «никогда не был против встречи с Зеленским».

Ранее Путин сказал, что «если Зеленский готов, то пусть приедет в Москву».

