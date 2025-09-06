Трамп переименовал Пентагон в Министерство войны

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп 5 сентября подписал указ о возвращении Министерству обороны исторического названия — Министерство войны (Department of War). Такое обозначение использовалось до 1949 года.

В документе отмечается, что именно под этим названием ведомство в прошлом веке вело войны 1812 года, Первую и Вторую мировые, «вдохновляя нацию и внушая уважение противникам». По мнению Трампа, термин «Министерство войны» точнее отражает суть задач американских вооружённых сил и «обеспечивает мир через силу».

Ключевые положения указа

Секретарь обороны теперь также может именоваться секретарём войны; аналогично, его заместители и другие руководители получают право использовать соответствующие титулы.

Министерство обороны и его структуры могут официально именоваться «Министерством войны» в переписке, публичных выступлениях, церемониальных и иных контекстах.

Все федеральные ведомства должны признавать новые титулы в официальных коммуникациях.

При этом юридически действующими пока остаются прежние названия «Министерство обороны» и «Секретарь обороны», до внесения изменений в законодательство.

В течение 30 дней министр обязан уведомить Конгресс о начале использования нового обозначения, а в течение 60 дней — подготовить предложения по окончательному переименованию ведомства.

Указ также закрепляет, что расходы по его реализации, включая публикацию документа, будут нести структуры самого Министерства войны.

Для окончательного закрепления нового названия потребуется одобрение Конгресса. Некоторые законодатели-республиканцы уже предложили соответствующий законопроект, тогда как оппозиция назвала инициативу отвлекающей и излишне затратной.