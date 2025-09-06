Облачно, днем до +30-35°С. Прогноз погоды в Узбекистане на 7 сентября

- Узбекистан, погода
- 14:06, 06 сентября 2025
CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 7 сентября.
ГОРОД ТАШКЕНТ
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 33-35°.
КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Небольшая, облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.
БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°.
ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 33-38°.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.