Облачно, днем до +30-35°С. Прогноз погоды в Узбекистане на 7 сентября

Узбекистан, погода

14:06, 06 сентября 2025

Просмотров: 382

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 7 сентября. ГОРОД ТАШКЕНТ Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 33-35°. КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ Небольшая, облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°. БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°. ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 33-38°. АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.