Облачно, днем до +30-35°С. Прогноз погоды в Узбекистане на 7 сентября

CentralAsia (UZ) -  Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 7 сентября.

ГОРОД ТАШКЕНТ

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 33-35°.

КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Небольшая, облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 33-38°.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.

ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.

