Миллиарды людей дышат загрязненным воздухом, что ежегодно приводит к более чем 4,5 млн преждевременных смертей, - ВМО

Ханой, Вьетнам // © ЮНИСЕФ/Ф.Дуйлин

CentralAsia (CA) - Миллиарды людей дышат загрязненным воздухом, что ежегодно приводит к более чем 4,5 млн преждевременных смертей. Об этом сообщают авторы нового исследования Всемирной метрологической организации (ВМО).

В бюллетене, опубликованном в пятницу, также отмечается опасность, которую представляют собой микроскопические частицы дыма от лесных пожаров, способные перемещаться на огромные расстояния.

«Воздух не признает границ, – заявил Лоренсо Лабрадор, научный сотрудник ВМО. – Дым и загрязняющие вещества, выбрасываемые в результате горения в этот рекордный по пожарам сезон на Пиренейском полуострове, уже были зафиксированы над Западной Европой и могут распространиться по всему европейскому континенту».

Представляя последний Бюллетень ВМО по качеству воздуха и климату, который обобщает данные глобальных источников, Лабрадор сообщил о продолжающемся ухудшении качества воздуха во всем мире. Он рассказал о карте распространения мелкодисперсных частиц «PM 2.5» в 2024 году – в Чили, Бразилии, Эквадоре, а также в Канаде, Центральной Африке и Сибири.

«Мы знаем, что сезон лесных пожаров из-за изменения климата становится все интенсивнее и продолжительнее», – отметил он.

Одновременно ученые ВМО подчеркивают сокращение выбросов в ряде регионов, «особенно в восточном Китае и Европе, из года в год». «Когда мы видим, что страны, регионы или города принимают меры для борьбы с плохим качеством воздуха, это дает результат», – сказал Паоло Лай, руководитель отдела глобальной атмосферы ВМО.

Позитивный пример – восточный Китай, например, такие города, как Шанхай, где удалось улучшить качество воздуха за счет создания новых парков и посадки деревьев. И хотя автомобильное движение остается интенсивным, значительная часть машин уже работает на электричестве, добавила представитель ВМО Клэр Нуллис.

Тем не менее очень немногие города в мире имеют показатели качества воздуха, соответствующие рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подчеркнул Лай. «Это значит, что, несмотря на недавние улучшения, загрязнение воздуха остается серьезной угрозой для общественного здоровья», – сказал он.

По его словам, хотя выбросы таких основных загрязнителей, как диоксид серы (SO₂) и оксиды азота (NOₓ), снижаются благодаря мерам контроля, уровень озона у поверхности земли – главного компонента смога – не уменьшается. «Отчасти это следствие глобального потепления, поскольку озон является вторичным загрязнителем, образующимся в результате химических реакций в атмосфере при участии солнечного света», – пояснил эксперт.