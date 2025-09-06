Более 50 палестинцев убиты в ходе атак Израиля на город Газа, - Al Jazeera

CentralAsia (CA) - В пятницу израильские силы убили более 50 палестинцев, в том числе по меньшей мере семерых детей, в ходе атак на осаждённый город Газа, передает Al Jazeera.

Наступление Израиля на северный городской центр продолжалось до раннего утра в субботу, сообщалось о смертоносных ударах по домам палестинцев.

Со ссылкой на источники в больнице «Аш-Шифа» издание пишет, что пять человек, включая ребёнка, погибли и несколько получили ранения в результате израильской атаки на дом в лагере беженцев Шати.

Ещё пять человек погибли и несколько получили ранения в результате бомбардировки израильскими силами другого дома к западу от площади аш-Шухада, также в лагере беженцев Шати.

По данным корреспондентов Al Jazeera, работающих на месте событий, израильские силы также продолжают сносить здания и дома с помощью взрывных роботов в городе.