Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский в пятницу заявил, что польские власти рекомендуют всем согражданам покинуть Беларусь и не путешествовать туда, сообщает издание RMF FM.

В ходе брифинга в пятницу Вронский прокомментировал ситуацию с задержанием католического монаха – польского гражданина, которого белорусские власти обвинили в якобы шпионаже за российско-белорусскими учениями «Запад-2025».

«Министерство иностранных дел категорически не рекомендует путешествовать на территорию Беларуси. Польские граждане могут там столкнуться с событиями, которые не будут для них благоприятными. Это не демократическая страна, это также не страна, дружественная к Республике Польша», – сказал он.