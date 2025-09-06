В Узбекистане внедрят услуги 3D-моделирования мест ДТП

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 5 сентября рассмотрел меры по модернизации системы юстиции, включая внедрение передовых технологий в судебную экспертизу.

Как пишет пресс-служба главы государства, особое внимание было уделено цифровизации экспертных исследований, в том числе 3D-моделированию мест дорожно-транспортных происшествий.

В рамках реформ Центр судебной экспертизы имени Хадичи Сулеймановой планирует кардинально обновить свою работу. Если сейчас в регионах доступно лишь 15 из 64 видов экспертных исследований, то к 2027 году их количество увеличится до 25.

Ключевым нововведением станет внедрение 3D-моделирования места ДТП — технологии, которая позволит создавать точные трехмерные модели аварийных участков. Это значительно повысит качество расследования дорожных происшествий и объективность экспертных заключений.

Помимо 3D-моделирования, планируется запуск экспертизы видео- и фототехники с использованием автоматизированных программ, исключающих влияние человеческого фактора. Документооборот между органами дознания, следствия и экспертными учреждениями полностью переведут в электронный формат.

Цифровая трансформация госуслуг

За восемь лет система юстиции получила свыше 20 дополнительных полномочий, в регионах появилось 202 центра госуслуг. Более 500 видов услуг уже оказываются по принципу «одного окна», сократив время получения справок с часов до 5-10 минут.

В ближайшие три года количество госуслуг вырастет до 900, а 20 нотариальных действий переведут в онлайн-режим. Граждан избавят от необходимости предоставлять 30 видов документов — информация будет автоматически получаться через цифровые системы.

Нововведения также коснутся нотариальных услуг: вместо предъявления оригиналов документов будет использоваться идентификация через систему Face-ID.

Для повышения правовой грамотности запустят платформу AdliyaTV, где специалисты будут разъяснять законодательство простым языком, а система «Умное разъяснение» обеспечит адресную доставку информации о новых нормах.

По итогам презентации президент подписал указы и постановления, закрепляющие представленные инициативы по цифровизации юстиции.