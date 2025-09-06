экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Самолет премьера Армении Пашиняна впервые за 30 лет пролетел над Азербайджаном

CentralAsia (CA) -  Борт премьер-министра Армении Никола Пашиняна воспользовался азербайджанским воздушным пространством, сообщила его пресс-секретарь  Назели Багдасарян. По ее словам, Ереван запросил у Баку разрешение на пролет и получил его.

«Самолет премьер-министра Армении в ночь с 30 на 31 августа вылетел с зарубежным визитом через воздушное пространство Азербайджана и в ночь на 6 сентября вернулся в Армению», - сказала она.

Она напомнила, что азербайджанские самолеты уже длительное время обеспечивают связь через воздушное пространство Армении между основной частью Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой.

  • 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о прекращении боевых действий. Церемония прошла в Белом доме при участии президента США Дональда Трампа.
  • Из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха армянские борты в последние 30 лет не пользовались азербайджанским воздушным пространством.
