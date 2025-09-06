Самолет премьера Армении Пашиняна впервые за 30 лет пролетел над Азербайджаном
- Азия и мир, политика
- 14:27, 06 сентября 2025
- Просмотров: 1661
CentralAsia (CA) - Борт премьер-министра Армении Никола Пашиняна воспользовался азербайджанским воздушным пространством, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян. По ее словам, Ереван запросил у Баку разрешение на пролет и получил его.
«Самолет премьер-министра Армении в ночь с 30 на 31 августа вылетел с зарубежным визитом через воздушное пространство Азербайджана и в ночь на 6 сентября вернулся в Армению», - сказала она.
Она напомнила, что азербайджанские самолеты уже длительное время обеспечивают связь через воздушное пространство Армении между основной частью Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой.
- 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о прекращении боевых действий. Церемония прошла в Белом доме при участии президента США Дональда Трампа.
- Из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха армянские борты в последние 30 лет не пользовались азербайджанским воздушным пространством.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.