экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
За ночь российская ПВО сбила 34 украинских беспилотника
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 5 сентября до 7.00 мск 6 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны России.

  • В том числе: 
  • 14 БПЛА – над акваторией Черного моря,
  • 8 БПЛА – над территорией Смоленской области,
  • 5 БПЛА – над территорией Брянской области,
  • по 3 БПЛА – над территориями Белгородской области и Краснодарского края,
  • 1 БПЛА – над территорией Калужской области.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com