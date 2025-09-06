За ночь российская ПВО сбила 34 украинских беспилотника
- 14:15, 06 сентября 2025
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 5 сентября до 7.00 мск 6 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны России.
- В том числе:
- 14 БПЛА – над акваторией Черного моря,
- 8 БПЛА – над территорией Смоленской области,
- 5 БПЛА – над территорией Брянской области,
- по 3 БПЛА – над территориями Белгородской области и Краснодарского края,
- 1 БПЛА – над территорией Калужской области.
