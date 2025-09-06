В США провели массовую иммиграционную облаву на мегазаводе Hyundai, арестовав 475 человек. Большинство из них — корейцы

CentralAsia (CA) - Федеральные агенты провели рейд на заводе Hyundai Metaplant в Эллабелле, штат Джорджия, и задержали 475 человек по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства США.

Как пишет CNN, это крупнейшая операция на рабочих местах в рамках кампании администрации Дональда Трампа.

По словам Стивена Шранка, специального агента Министерства внутренней безопасности, отвечающего за расследование, большинство арестованных в четверг на огромном заводе в Эллабелле, примерно в 40 километрах к западу от Саванны, штат Джорджия, являются гражданами Кореи. Шранк заявил, что у него нет данных о гражданстве арестованных.

По словам Шранка, все 475 задержанных подозреваются в нелегальном проживании и работе в США. Некоторые из них въехали в США нелегально; у некоторых были безвизовые соглашения, и им было запрещено работать; а у некоторых просроченные визы, добавил он.

Во время обыска несколько человек попытались скрыться, в том числе несколько человек «угодили в сточный пруд, расположенный на территории завода», — говорится в пресс-релизе прокуратуры США по Южному округу Джорджии.

«Агенты вытащили их из воды на лодке. Один из них подплыл к лодке и попытался её перевернуть, но безуспешно. Эти люди были задержаны и идентифицированы как нелегальные рабочие», — говорится в пресс-релизе.

Шранк отметил, что некоторые из рабочих могли быть подрядчиками или субподрядчиками.

«Мы продолжаем расследование, чтобы установить, кто именно работал в каких компаниях», — сказал он.

Hyundai заявила, что арестованные не являются её прямыми сотрудниками, и пообещала проверить работу подрядчиков и субподрядчиков. Руководство North America поручило провести внутреннее расследование. LG, участвующая в строительстве завода по производству аккумуляторов, также заявила о сотрудничестве с властями.

Строительство аккумуляторного производства приостановлено. Завод Hyundai Metaplant площадью 2900 акров должен стать крупнейшим предприятием компании в США, где планируется создать 8500 рабочих мест.

Рейд сопровождался участием ICE, ФБР, Патруля штата Джорджия и других ведомств. Ордер на обыск предусматривал изъятие документов, связанных с наймом работников и возможными нарушениями. Обвинения пока никому не предъявлены.

Министерство иностранных дел Южной Кореи подтвердило задержание своих граждан и выразило США обеспокоенность.

В тот же день ICE провела аналогичный рейд на фабрике по производству батончиков в Нью-Йорке, где задержали десятки работников. Губернатор штата Кэти Хочул раскритиковала действия федеральных властей.