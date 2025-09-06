Порядка 90 млрд тенге предусмотрено на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в Туркестанской области на 2026-2028 годы

CentralAsia (KZ) - Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с аграриями Жетысайского и Мактааральского районов, вместе с которыми подвел итоги поливного периода в Туркестанской области.

Как пишет пресс-служба ведомства, он рассказал фермерам о мерах по стимулированию внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве. В рамках переданных в этом году Министерству водных ресурсов и ирригации функций проводится работа по формированию трансфертов общего характера на 2026-2028 годы.

Так, за счет предоставляемых местному бюджету трансфертов общего характера на ближайшие три года на инвестиционное субсидирование внедрения водосберегающих технологий и услуг по подаче поливной воды в Туркестанской области предусмотрено порядка 90 млрд тенге.

Напомним, в прошлом году министерство с 50% до 80% увеличило долю возмещения затрат для фермеров на приобретение и установку водосберегающих технологий и подведение инфраструктуры. Также введены дифференцированные субсидии на поливную воду. С использованием водосберегающих систем орошения размер субсидий вырастет до 85%.

«Аномальная жара и отсутствие осадков создали непростые условия на юге Казахстана, однако оперативные меры позволили стабилизировать ситуацию и обеспечить полив орошаемых земель. Министерством были созданы специальные рабочие группы, которые вели мониторинг водохозяйственной обстановки в южных областях, следили за справедливым распределением поливной воды, утверждали графики поочередной подачи воды по каналам, проводили проверки на предмет незаконного водозабора и разъяснительные работы. Чтобы избежать подобных сложностей в будущем, необходимо активнее переходить на водосберегающие технологии. Для этого мы улучшили условия субсидирования внедрения современных систем полива», - сказал министр.

Для обеспечения орошаемых земель дополнительными объемами воды в Cауранском районе Туркестанской области были введены в эксплуатацию 72 скважины вертикального дренажа. В Ордабасинском районе отремонтировано 17 скважин вертикального дренажа.

Также была проведена механизированная очистка «Водозаборного канала машинным методом» для улучшения подачи воды крестьянским хозяйствам в нижнем течении межгосударственного канала «Достык» и повышения уровня воды на каналах Туркестанского филиала РГП «Казводхоз».

На сегодня водозабор на нужды орошения в регионе составляет около 3,3 млрд кубометров. Туркестанский филиал РГП «Казводхоз» заключил с крестьянскими хозяйствами 9724 договора по подаче поливной воды на 297 тыс. га посевных площадей. Из них 133,7 тыс. га приходятся на хлопок.

На сегодня полностью завершен полив хлопковых полей. К 10 сентября филиал намерен полностью завершить орошение рисовых полей. Подача воды осуществляется в соответствии с утвержденным графиком.

