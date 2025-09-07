экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольская боксерша одержала свою первую победу на ЧМ в Ливерпуле

CentralAsia (MNG) -  

4 сентября стартовал чемпионат мира по боксу 2025 года, в ходе которого в двух сессиях на арене M&S Bank Arena в Ливерпуле (Англия) состоялось 60 боев мирового класса.

В турнире, впервые проводящем чемпионаты мира среди мужчин и женщин в рамках одного мероприятия, участвуют 66 национальных федераций, включая Монгольскую федерацию бокса. В Ливерпуле представлены все пять континентов, участвующих в олимпийском боксе.

ЭНХЖАРГАЛ Мөнгөнцэцэг, выступающая на турнире в женской весовой категории 57 кг, встретилась с австралийской спортсменкой Джулией Рамадан и одержала победу по решению судей со счетом 4:1.

источник: MiddleAsianNews

