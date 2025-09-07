Монгольские боксёры одержали первые победы на чемпионате мира в Ливерпуле

Чемпионат мира по боксу 2025 года, стартовавший на арене M&S Bank в Ливерпуле, продолжается под эгидой World Boxing.

В первый день соревнований ЭНХЖАРГАЛ Мөнгөнцэцэг, выступающая на турнире в женской весовой категории 57 кг, встретилась с австралийской спортсменкой Джулией Рамадан и одержала победу по решению судей со счетом 4:1.

БЯМБА-ЭРДЭНЭ Отгонбаатар

6 сентября в весовой категории до 70 кг среди мужчин БЯМБА-ЭРДЭНЭ Отгонбаатар победил литовского спортсмена Александра Трофимчука решением судей со счетом 5:0.

МӨНГӨНСАРАН Балсан

Также в женской категории 51 кг МӨНГӨНСАРАН Балсан победила украинскую спортсменку Ярославу Маринчук единогласным решением судей на старте турнира: все пятеро по 30:27.

Соревнования проходят с 4 по 14 сентября.

