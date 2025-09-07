Джим Джармуш получил «Золотого льва» — главный приз Венецианского кинофестиваля

CentralAsia (CA) - Джим Джармуш получил «Золотого льва» — главный приз Венецианского кинофестиваля — за фильм «Отец мать сестра брат» о сложных отношениях родителей и их взрослых детей, пишет «Би-би-си».

Несмотря на положительные отзывы критиков, эта лента не считалась фаворитом: победу прочили «Голосу Хинд Раджаб» о гибели пятилетней палестинской девочки в Газе. В итоге тунисская режиссерка Каутер Бен Ханья была вынуждена довольствоваться вторым призом — гран-при.

«Отец мать сестра брат» состоит из трех новелл, действие которых происходит в Нью-Джерси, Дублине и Париже. В фильме задействован звездный состав актеров, включая Том Уэйтса, Адама Драйвера, Маим Бялик, Шарлотт Рэмплинг, Кейт Бланшетт, Вики Крипс, Индия Мур и Лука Сабба.

«Благодаря вас за то, что вы оценили наш тихий фильм», — сказал, принимая награду, классик американского независимого кино.