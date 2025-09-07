Трамп готовится к визиту в Южную Корею для встречи с Си Цзиньпином на АТЭС

Фотография от 2019 года // Синьхуа

CentralAsia (CA) - Президент Дональд Трамп и его ближайшие советники втайне готовятся к поездке в Южную Корею в октябре на встречу министров торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, сообщили CNN три представителя администрации Трампа.

Саммит, который должен пройти в городе Кёнджу в конце октября – начале ноября, рассматривается как ключевая возможность для Трампа встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином. По словам чиновников, ведутся серьёзные обсуждения двусторонней встречи на полях АТЭС, но конкретных планов пока нет. В телефонном разговоре в прошлом месяце Си Цзиньпин пригласил Трампа и его жену посетить Китай, на что президент США ответил взаимностью, хотя даты пока не определены.

Детали поездки пока уточняются, и пока неясно, добавит ли президент другие пункты назначения. По словам чиновников, администрация также рассматривает её как возможность для президента увеличить объём инвестиций в экономику США, что было ключевым моментом его недавних зарубежных поездок, в том числе в Саудовскую Аравию, Катар и Объединённые Арабские Эмираты.

«Обсуждается визит в Южную Корею, который будет посвящен экономическому сотрудничеству», — сообщил CNN представитель Белого дома. Среди других целей визита — обсуждение вопросов торговли, обороны и сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики, добавил он.

Присутствие Трампа в регионе также может дать ему возможность вновь встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, хотя вопрос о том, примет ли Ким участие в этом мероприятии, пока не решен. По словам официальных лиц, всё больше внимания уделяется организации возможной встречи с Си Цзиньпином.