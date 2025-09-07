Премьер-министр Японии Сигэру Исиба решил уйти в отставку

CentralAsia (CA) - Японский премьер-министр Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку, сообщила 7 сентября государственная телерадиокорпорация NHK.

Причина — стремление предотвратить раскол внутри правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

СМИ пишут, что решение Исибы последовало на фоне потери большинством коалиции ЛДП контроля над верхней палатой парламента после июльских выборов, что привело к усилению внутрипартийного давления и угрозе кадровых расколов. Несмотря на улучшение рейтингов популярности, премьер не смог удержать поддержку внутри собственных рядов.

Ожидается, что официальное заявление об отставке будет сделано на пресс-конференции в воскресенье вечером. В понедельник партийцы должны обсудить проведение досрочных выборов лидера ЛДП, что фактически станет своеобразным вотумом недоверия действующему премьеру.

Внутри ЛДП уже ведутся разговоры о возможных преемниках Исибы, среди которых называются консервативная политик Санаэ Такаити и министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми.