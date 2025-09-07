экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба решил уйти в отставку

CentralAsia (CA) -  Японский премьер-министр Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку, сообщила 7 сентября государственная телерадиокорпорация NHK.

Причина — стремление предотвратить раскол внутри правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

СМИ пишут, что решение Исибы последовало на фоне потери большинством коалиции ЛДП контроля над верхней палатой парламента после июльских выборов, что привело к усилению внутрипартийного давления и угрозе кадровых расколов. Несмотря на улучшение рейтингов популярности, премьер не смог удержать поддержку внутри собственных рядов.

Ожидается, что официальное заявление об отставке будет сделано на пресс-конференции в воскресенье вечером. В понедельник партийцы должны обсудить проведение досрочных выборов лидера ЛДП, что фактически станет своеобразным вотумом недоверия действующему премьеру.

Внутри ЛДП уже ведутся разговоры о возможных преемниках Исибы, среди которых называются консервативная политик Санаэ Такаити и министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com