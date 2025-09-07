«Король каннабиса» Анутин Чарнвиракул назначен новым премьером Таиланда

- Азия и мир, политика
CentralAsia (CA) - Анутин Чарнвиракул, влиятельный политик и защитник декриминализации каннабиса,7 сентября официально стал премьер-министром Таиланда после получения королевского одобрения. Он вступил в должность спустя два дня после парламентского голосования, которое прошло на фоне напряжённого политического кризиса.
Предыстория политического кризиса
Ситуация усугубилась в июне, когда партия Чарнвиракула — Bhumjaithai — вышла из коалиции премьер-министра Паэтонгтарн Шинаватра после утечки телефонного разговора с лидером Камбоджи, что вызвало угрозу национальной безопасности. Конституционный суд приостановил исполнение обязанностей Паэтонгтарн 1 июля и окончательно отстранил её от власти 29 августа.
Голосование в парламенте
5 сентября Анутин набрал значительную поддержку в парламенте — он победил своего соперника от Pheu Thai, Чайкасама Нитисири, набрав 63 % голосов. Оппозиционная Народная партия поддержала его при условии проведения конституционной реформы и досрочных выборов в течение четырёх месяцев.
Церемония утверждения
Церемония вручения королевского указа прошла 7 сентября в штаб-квартире партии Bhumjaithai. Анутин зачитал клятву перед портретом короля, пообещав служить «с честью и достоинством», и поблагодарил за доверие. На церемонии также присутствовали высокопоставленные члены правительства.
Новый кабинет
Уже 6 сентября Анутин объявил ключевые назначения в правительстве:
Министр финансов — экс-глава налоговой службы Экнити Нититханпрапапс,
Министр энергетики — генеральный директор PTT Ауттапол Реркпибун,
Министр иностранных дел — ветеран-дипломат Сихасак Пхуангкеткеов.
Об Анутине Чарнвиракуле
58-летний политик известен как активный сторонник декриминализации каннабиса и ранее занимал посты замглавы правительства, министра здравоохранения и внутренних дел. Он также играл ключевую роль в управлении пандемией COVID-19.
Анутин стал уже третьим премьер-министром за два года, сменив Сретту Тависина и Паэтонгтарн Шинаватру, чьи отставки сопровождались судами и политическими конфликтами.
Контекст и перспективы
Анутин вступает в должность в условиях политической нестабильности, экономического спада, напряжённости на границе с Камбоджей и глубоко расколотой политической сцены. Оппозиционные силы, особенно Народная партия, оставили за собой роль критиков, но добились обещания о выборах и реформе конституции в течение четырёх месяцев.