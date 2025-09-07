Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй раз подряд выиграла US Open
CentralAsia (CA) - Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.
В финале соревнования она обыграла представительницу США Аманду Анисимову - 6:3, 7:6 (7:3).
Соболенко — первая ракетка мира. Анисимова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает девятое место.
Соболенко становится победительницей турнира второй раз подряд.
