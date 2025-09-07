экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй раз подряд выиграла US Open

CentralAsia (CA) -  Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

В финале соревнования она обыграла представительницу США Аманду Анисимову - 6:3, 7:6 (7:3).

Соболенко — первая ракетка мира. Анисимова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает девятое место.

Соболенко становится победительницей турнира второй раз подряд.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com