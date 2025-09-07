экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Россия нанесла по Украине за ночь удар более 800 дронами

CentralAsia (CA) -  В ночь на 7 сентября Россия нанесла удар по территории Украины, применив более 800 дронов и 13 ракет, включая четыре баллистические. Несколько беспилотников пересекли границу с Беларусью, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Киев: Повреждены жилые дома, в одном из которых разрушены перекрытия с 4-го по 8-й этаж. Погибли два человека, включая ребенка. Десятки пострадавших. Загорелось здание Кабинета министров.Другие регионы: 

- Запорожье — повреждены более 20 домов и детский сад

- Кривой Рог — разрушены торговые склады  

- Сумская и Черниговская области (Сафоновка) — есть погибшие

- Одесса — поврежден многоэтажный дом

Ведутся аварийно-восстановительные работы. Украинские власти призывают к усилению системы ПВО и реализации международных договоренностей о поставках оборонительного вооружения.

 

